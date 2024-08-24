Болид Сарджента загорелся после аварии в 3-й практике на Гран-при Нидерландов

Болид F1 загорелся во время третьей практики на Гран-при Нидерландов

Пилот Williams Логан Сарджент не справился с управлением и влетел в отбойник, после чего его болид загорелся. Американец успел выбраться и не пострадал

Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Американский пилот Williams Логан Сарджент попал в серьезную аварию во время третьей практики на Гран-при Нидерландов. В одном из поворотов гонщик не справился с управлением и влетел в отбойник.

После этого болид Сарджента загорелся, но тот успел из него выйти и не пострадал.

В результате третья практика была досрочно завершена.

Лучший результат в этих свободных заездах показал француз Пьер Гасли (Alpine), вторым стал датчанин Кевин Магнуссен (Haas), третьим — финн Валттери Боттас (Sauber).

Квалификация Гран-при Нидерландов состоится позднее в субботу, начало — 16:00 мск.