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Болид F1 загорелся во время третьей практики на Гран-при Нидерландов

Болид Сарджента загорелся после аварии в 3-й практике на Гран-при Нидерландов
Пилот Williams Логан Сарджент не справился с управлением и влетел в отбойник, после чего его болид загорелся. Американец успел выбраться и не пострадал
Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Американский пилот Williams Логан Сарджент попал в серьезную аварию во время третьей практики на Гран-при Нидерландов. В одном из поворотов гонщик не справился с управлением и влетел в отбойник.

После этого болид Сарджента загорелся, но тот успел из него выйти и не пострадал.

В результате третья практика была досрочно завершена.

Лучший результат в этих свободных заездах показал француз Пьер Гасли (Alpine), вторым стал датчанин Кевин Магнуссен (Haas), третьим — финн Валттери Боттас (Sauber).

Квалификация Гран-при Нидерландов состоится позднее в субботу, начало — 16:00 мск.

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