Болид F1 загорелся во время третьей практики на Гран-при Нидерландов
Американский пилот Williams Логан Сарджент попал в серьезную аварию во время третьей практики на Гран-при Нидерландов. В одном из поворотов гонщик не справился с управлением и влетел в отбойник.
После этого болид Сарджента загорелся, но тот успел из него выйти и не пострадал.
В результате третья практика была досрочно завершена.
Лучший результат в этих свободных заездах показал француз Пьер Гасли (Alpine), вторым стал датчанин Кевин Магнуссен (Haas), третьим — финн Валттери Боттас (Sauber).
Квалификация Гран-при Нидерландов состоится позднее в субботу, начало — 16:00 мск.
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