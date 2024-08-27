В Воронеже во время матча Кубка России отключился свет. Видео
В Воронеже во время матча третьего тура группового этапа Кубка России между «Факелом» и казанским «Рубином» отключили свет.
Это произошло на десятой минуте встречи. Спустя пару минут игра возобновилась.
К середине первого тайма счет в матче пока 0:0.
В группе D также выступают петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Они провели очный матч ранее во вторник, «Акрон» победил по пенальти.
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