В Воронеже во время матча Кубка России «Факел» — «Рубин» отключился свет

В Воронеже во время матча Кубка России отключился свет. Видео

Инцидент произошел в начале первого тайма матча «Факела» и «Рубина». Освещение быстро восстановилось

В Воронеже во время матча третьего тура группового этапа Кубка России между «Факелом» и казанским «Рубином» отключили свет.

Это произошло на десятой минуте встречи. Спустя пару минут игра возобновилась.

К середине первого тайма счет в матче пока 0:0.

В группе D также выступают петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Они провели очный матч ранее во вторник, «Акрон» победил по пенальти.