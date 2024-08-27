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«Зенит» сенсационно проиграл новичку РПЛ в Кубке России

«Зенит» проиграл «Акрону» в Кубке России, потерпев первое поражение в сезоне
Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти тольяттинский «Акрон» победил 5:4. Для «Зенита» это первое поражение в нынешнем сезоне
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Футболисты петербургского «Зенита» в гостях проиграли тольяттинскому «Акрону» в серии пенальти в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Основное время закончилось со счетом 1:1. У «Зенита» отличился Дмитрий Васильев (45 + 2-я минута), у «Акрона» — Иван Тимошенко (54, с пенальти).

В серии пенальти победил «Акрон» — 5:4.

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Фото:телеграм-канал ФК ЦСКА

Голкипером «Акрона», новичка РПЛ, является Александр Васютин, трехкратный чемпион России в составе «Зенита».

«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне во всех турнирах.

В группе D также выступают воронежский «Факел» и казанский «Рубин», которые проведут очный матч позднее во вторник.

В турнирной таблице «Зенит» набрал 7 очков и занимает первое место. Далее расположились «Акрон» (5), «Рубин» (3) и «Факел» (0).

В следующем туре «Зенит» 18 сентября примет «Рубин», «Акрон» в тот же день дома сыграет с «Факелом».

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Футбол ФК Зенит ФК Акрон Кубок России по футболу
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