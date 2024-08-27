«Зенит» сенсационно проиграл новичку РПЛ в Кубке России
Футболисты петербургского «Зенита» в гостях проиграли тольяттинскому «Акрону» в серии пенальти в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Основное время закончилось со счетом 1:1. У «Зенита» отличился Дмитрий Васильев (45 + 2-я минута), у «Акрона» — Иван Тимошенко (54, с пенальти).
В серии пенальти победил «Акрон» — 5:4.
Голкипером «Акрона», новичка РПЛ, является Александр Васютин, трехкратный чемпион России в составе «Зенита».
«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне во всех турнирах.
В группе D также выступают воронежский «Факел» и казанский «Рубин», которые проведут очный матч позднее во вторник.
В турнирной таблице «Зенит» набрал 7 очков и занимает первое место. Далее расположились «Акрон» (5), «Рубин» (3) и «Факел» (0).
В следующем туре «Зенит» 18 сентября примет «Рубин», «Акрон» в тот же день дома сыграет с «Факелом».
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