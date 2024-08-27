ЦСКА победил «Ахмат» в Кубке России, забив два гола в концовке

Встреча завершилась со счетом 2:0. ЦСКА забил на 87-й и 97-й минутах

Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА в гостях обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Голы забили Тамерлан Мусаев (87-я минута) и Данил Круговой (90+7).

В группе С также выступают «Краснодар» и «Пари НН», которые проведут очный матч 28 августа.

В турнирной таблице «Краснодар» с шестью очками на первом месте, далее расположились ЦСКА (5), «Ахмат» (3) и «Пари НН» (1).

В следующем туре ЦСКА 18 сентября примет «Краснодар», «Пари НН» в тот же день дома сыграет с «Ахматом».