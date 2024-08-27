ЦСКА победил «Ахмат» в Кубке России, забив два гола в концовке
Футболисты московского ЦСКА в гостях обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Голы забили Тамерлан Мусаев (87-я минута) и Данил Круговой (90+7).
В группе С также выступают «Краснодар» и «Пари НН», которые проведут очный матч 28 августа.
В турнирной таблице «Краснодар» с шестью очками на первом месте, далее расположились ЦСКА (5), «Ахмат» (3) и «Пари НН» (1).
В следующем туре ЦСКА 18 сентября примет «Краснодар», «Пари НН» в тот же день дома сыграет с «Ахматом».
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