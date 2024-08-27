Уроженку России признали лучшей спортсменкой года в Германии
Дарья Варфоломеев, которая завоевала золото в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже, получила награду в категории «Звезда года» на церемонии награждения немецкой газеты Bild.
Церемония состоялась в Гамбурге.
В Париже 17-летняя гимнастка победила в личном многоборье.
Варфоломеев родилась в Барнауле, в России гимнастка выступала на разных юниорских соревнованиях, высшим достижением было шестое место на первенстве СФО. В Германию с родителями она переехала в 2019 году и сменила спортивное гражданство.
На счету Варфоломеев шесть золотых медалей, четыре серебряные и одна бронза на чемпионатах мира (2022, 2023), два золота и три бронзы на чемпионатах Европы (2022, 2023, 2024).
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