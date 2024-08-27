Уроженку России признали лучшей спортсменкой года в Германии

Гимнастка Дарья Варфоломеев завоевала золото на Олимпиаде в Париже в личном многоборье

Дарья Варфоломеев (Фото: Thibaud Moritz - Pool / Getty Images)

Дарья Варфоломеев, которая завоевала золото в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже, получила награду в категории «Звезда года» на церемонии награждения немецкой газеты Bild.

Церемония состоялась в Гамбурге.

В Париже 17-летняя гимнастка победила в личном многоборье.

Варфоломеев родилась в Барнауле, в России гимнастка выступала на разных юниорских соревнованиях, высшим достижением было шестое место на первенстве СФО. В Германию с родителями она переехала в 2019 году и сменила спортивное гражданство.

На счету Варфоломеев шесть золотых медалей, четыре серебряные и одна бронза на чемпионатах мира (2022, 2023), два золота и три бронзы на чемпионатах Европы (2022, 2023, 2024).