Винер оценила победу уроженки России на Олимпийских играх

По словам Винер напомнила, что немецкая гимнастка Дарья Варфоломеева, которая победила на Олимпиаде в Париже, выступала за Россию. «Все равно русская выигрывает первое место, как бы не крутились и не вертелись», — сказала Винер

Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Даже не допущенная до Олимпиады российская школа, все равно дает о себе знать, заявила «РБК Спорт» Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, комментируя победу Дарьи Варфоломеев (до переезду за рубеж Варфоломеева) на Олимпиаде.

«Варфоломеев выступала за Россию. Эта девочка с Алтая и с родителями уехала в Германию. Победа на Играх говорит о том, что даже недопущенная до Олимпиады российская школа, все равно дает о себе знать. Все равно русская выигрывает первое место, как бы они не крутились и не вертелись», — сказала Винер.

Она подчеркнула, что не может судить о ее уровне. «Но русская школа и тренер из Белоруссии призер Олимпийских игр в Сиднее - все советское. В прошлом году Варфоломеев выиграла все на чемпионате мира. Пусть сейчас они об этом подумают. Не хочу комментировать, смогла бы она попасть в нынешний состав сборной», — отметила Винер.

Ранее в пятницу представляющая Германию Дарья Варфоломеев завоевала золото в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике в Париже. Второй стала Боряна Калейн из Болгарии (140,600), третьей завершила выступления итальянка София Раффаэли (136,300).

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 2019 года представляла Россию. Высшим достижением девушки было шестое место на первенстве СФО. Однако после переезда в Германию в 2019 году она начала побеждать. В ее активе шесть золотых медалей, четыре серебряные и одна бронза на чемпионатах мира (2022, 2023), два золота и три бронзы на чемпионатах Европы (2022, 2023, 2024). Немецкую команду тренирует белоруска Юлия Раскина, серебряный призер Олимпиады-2000 в личном многоборье.