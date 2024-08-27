Брат Хабиба Нурмагомедова спас тонущую женщину в Дагестане

Боец UFC Тагир Уланбеков рассказал, что Абубакар Нурмагомедов, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил попавшую в беду женщину, без колебаний ринулся в воду и спас ее

Абубакар Нурмагомедов (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, спас тонущую женщину в Дагестане. Об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщил боец UFC Тагир Уланбеков.

«Знаю, что он не любит подобное внимание. Но не могу не рассказать о том, что произошло в минувшие выходные. Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду. Было очевидно, что без посторонней помощи она из воды не выберется. Без колебаний, не думая о себе, Абубакар ринулся в воду и спас ее», — написал Уланбеков.

По словам Уланбекова, такие моменты напоминают, насколько важно быть неравнодушным и готовым прийти на помощь в любую минуту, и именно этому бойцов учил их тренер, Абдулманап Нурмагомедов (он скончался в июле 2020 года. — РБК).

В активе 34-летнего Абубакара Нурмагомедова 17 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА. В феврале этого года он покинул UFC.