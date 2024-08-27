 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Брат Хабиба Нурмагомедова спас тонущую женщину в Дагестане

Абубакар Нурмагомедов спас тонущую женщину в Дагестане
Боец UFC Тагир Уланбеков рассказал, что Абубакар Нурмагомедов, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил попавшую в беду женщину, без колебаний ринулся в воду и спас ее
Абубакар Нурмагомедов
Абубакар Нурмагомедов (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, спас тонущую женщину в Дагестане. Об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщил боец UFC Тагир Уланбеков.

«Знаю, что он не любит подобное внимание. Но не могу не рассказать о том, что произошло в минувшие выходные. Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду. Было очевидно, что без посторонней помощи она из воды не выберется. Без колебаний, не думая о себе, Абубакар ринулся в воду и спас ее», — написал Уланбеков.

Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом ММА
Спорт
Дональд Трамп

По словам Уланбекова, такие моменты напоминают, насколько важно быть неравнодушным и готовым прийти на помощь в любую минуту, и именно этому бойцов учил их тренер, Абдулманап Нурмагомедов (он скончался в июле 2020 года. — РБК).

В активе 34-летнего Абубакара Нурмагомедова 17 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА. В феврале этого года он покинул UFC.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Абубакар Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов сравнил завершение карьеры с выходом из тюрьмы
Спорт
В ФССП заявили, что побудили Нурмагомедова погасить долг по налогам
Спорт
Непобежденный брат Нурмагомедова поднялся на второе место в рейтинге UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 17:46
Матч «Фейенорд» — «Аякс» отменили из-за забастовки полицииСпорт, 18:47
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 18:41
Зурабишвили назначила выборы в парламент ГрузииПолитика, 18:36
Уроженку России признали лучшей спортсменкой года в ГерманииСпорт, 18:32
Третий по величине стейблкоин заменят на новый. Что нужно знатьКрипто, 18:27
Зеленский назвал условие для переговоров с РоссиейПолитика, 18:17
Лихачев заявил о договоренности с МАГАТЭ о реакции на агрессию против АЭСПолитика, 18:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хакеру дали шесть лет колонии за кражу ₽168 млн из банков в 2014 годуОбщество, 18:07
Россияне стали меньше времени проводить в YouTubeТехнологии и медиа, 18:06
Российские спортсмены решили не идти на церемонию открытия ПаралимпиадыСпорт, 18:03
Бассейн в Егорьевске приостановил работу после отравления четверых детейОбщество, 17:53
Экс-советник Трампа рассказал о его уязвимости перед комплиментами ПутинаПолитика, 17:51
Лидер Ирана после ареста Дурова призвал контролировать киберпространствоПолитика, 17:48
ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 17:40