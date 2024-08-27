Брат Хабиба Нурмагомедова спас тонущую женщину в Дагестане
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, спас тонущую женщину в Дагестане. Об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщил боец UFC Тагир Уланбеков.
«Знаю, что он не любит подобное внимание. Но не могу не рассказать о том, что произошло в минувшие выходные. Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду. Было очевидно, что без посторонней помощи она из воды не выберется. Без колебаний, не думая о себе, Абубакар ринулся в воду и спас ее», — написал Уланбеков.
По словам Уланбекова, такие моменты напоминают, насколько важно быть неравнодушным и готовым прийти на помощь в любую минуту, и именно этому бойцов учил их тренер, Абдулманап Нурмагомедов (он скончался в июле 2020 года. — РБК).
В активе 34-летнего Абубакара Нурмагомедова 17 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА. В феврале этого года он покинул UFC.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят