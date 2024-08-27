Ротенберг выступил против написания фамилий в КХЛ кириллицей из-за Индии

Главный тренер СКА считает, что КХЛ не стоит брать пример с ВХЛ, где с нового сезона фамилии игроков на свитерах будет писать на русском языке вместо латиницы

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что фамилии игроков на форме в КХЛ не стоит писать на кириллице из-за того, что лигу смотрят за границей. Об этом он заявил «Матч ТВ».

С нового сезона во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) решили перейти к написанию фамилий спортсменов на форме на русском языке.

«Например, огромный рынок в Индии. Но индусы не читают кириллицу. Огромный рынок в Китае, но и китайцы не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Давайте подумаем о зрителях», — сказал Ротенберг.

СКА летом подписал контракт с бывшим нападающим «Вашингтон Кэпиталз», обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым.

Ротенберг добавил, что даже если убрать в сторону североамериканский и европейский рынок, то остаются страны БРИКС. «Там тоже не читают кириллицу. Поэтому важно понимать экономический масштаб предлагаемой реформы. Должны быть серьезные специалисты, которые будут понимать эффект. Мы ведь хотим, чтобы наш хоккей смотрели по всему миру», — заключил тренер СКА.