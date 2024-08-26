В КХЛ назвали шикарным контракт обладателя Кубка Стэнли Кузнецова со СКА

Евгений Кузнецов подписал со СКА контракт на четыре года. «Спорт-Экспресс» писал, что в случае успешного выступления хоккеист сможет заработать миллиарды за счет личных и командных бонусов

Евгений Кузнецов (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА подписал с бывшим нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым «шикарный» контракт, привлекательный для звезд хоккея. Об этом заявил глава КХЛ Алексей Морозов, которого цитирует «Матч ТВ».

СКА объявил о переходе Кузнецова 31 июля, с игроком подписан четырехлетний контракт.

«У него хорошая зарплата, хорошие бонусы, которые не учитываются под потолком [зарплат]. Мы считаем этот контракт интересным. Он удобный как для клуба, так и для игрока. Он (Кузнецов. — РБК) может быть в топе, помочь клубу. Это стимулирует его к тому, чтобы он серьезно отнесся к своей работе», — сказал Морозов.

«Матч ТВ» со ссылкой на источник писал, что форвард будет зарабатывать в среднем ₽92 млн в год, «Спорт-Экспресс» — что хоккеист гарантированно получит ₽326 млн за четыре года, а вместе с командными и личными бонусами его доход потенциально может достичь ₽4 млрд, но для этого ему нужно провести эти сезоны на очень высоком уровне и выигрывать кубки.

Кузнецову 32 года, он победил со сборной России на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и еще два раза становился бронзовым призером. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году.