 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В КХЛ назвали шикарным контракт обладателя Кубка Стэнли Кузнецова со СКА

Глава КХЛ: у Евгения Кузнецова шикарный контракт со СКА
Евгений Кузнецов подписал со СКА контракт на четыре года. «Спорт-Экспресс» писал, что в случае успешного выступления хоккеист сможет заработать миллиарды за счет личных и командных бонусов
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА подписал с бывшим нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым «шикарный» контракт, привлекательный для звезд хоккея. Об этом заявил глава КХЛ Алексей Морозов, которого цитирует «Матч ТВ».

СКА объявил о переходе Кузнецова 31 июля, с игроком подписан четырехлетний контракт.

«У него хорошая зарплата, хорошие бонусы, которые не учитываются под потолком [зарплат]. Мы считаем этот контракт интересным. Он удобный как для клуба, так и для игрока. Он (Кузнецов. — РБК) может быть в топе, помочь клубу. Это стимулирует его к тому, чтобы он серьезно отнесся к своей работе», — сказал Морозов.

СКА провел презентацию Евгения Кузнецова
Спорт
Евгений Кузнецов

«Матч ТВ» со ссылкой на источник писал, что форвард будет зарабатывать в среднем ₽92 млн в год, «Спорт-Экспресс» — что хоккеист гарантированно получит ₽326 млн за четыре года, а вместе с командными и личными бонусами его доход потенциально может достичь ₽4 млрд, но для этого ему нужно провести эти сезоны на очень высоком уровне и выигрывать кубки.

Кузнецову 32 года, он победил со сборной России на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и еще два раза становился бронзовым призером. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Евгений Кузнецов Алексей Морозов
Материалы по теме
Малкин остался «в шоке» от решения Кузнецова вернуться из НХЛ в КХЛ
Спорт
Кузнецов выбрал СКА. Что известно о самом громком трансфере звезды НХЛ
Спорт
СКА объявил о переходе чемпиона НХЛ Евгения Кузнецова
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Главное о карьере умершего от рака тренера Эрикссона. ФотогалереяСпорт, 15:17
ФСИН опровергла участие осужденного Хусинова в захвате заложников в ИК-19Общество, 15:11
Роботы-хирурги и персональные лекарства: что дают технологии в медицинеРБК и Сбер, 15:05
В Челябинске отменили шоу с дронами в честь Дня городаОбщество, 15:03
На Омском НПЗ заверили, что пожар не повлияет на объемы выпускаОбщество, 15:00
Минобороны назвало цели массированного удара по энергетике УкраиныПолитика, 14:41
Польские военные заявили о влетевшем в страну беспилотникеПолитика, 14:38
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Умер бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран ЭрикссонСпорт, 14:38
В Саратовской области атака беспилотников повредила 23 автомобиляОбщество, 14:37
В Еврокомиссии арест Павла Дурова назвали делом ФранцииПолитика, 14:36
Белгородский чиновник ушел добровольцем на военную операциюПолитика, 14:35
Средний срок кредитов по льготным ипотечным программам начал сокращатьсяНедвижимость, 14:34
Reuters узнал причину тревоги на базе НАТО в ГерманииПолитика, 14:33
Песков напомнил о целях российских ударов по УкраинеПолитика, 14:24