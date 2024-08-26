В КХЛ назвали шикарным контракт обладателя Кубка Стэнли Кузнецова со СКА
Петербургский СКА подписал с бывшим нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым «шикарный» контракт, привлекательный для звезд хоккея. Об этом заявил глава КХЛ Алексей Морозов, которого цитирует «Матч ТВ».
СКА объявил о переходе Кузнецова 31 июля, с игроком подписан четырехлетний контракт.
«У него хорошая зарплата, хорошие бонусы, которые не учитываются под потолком [зарплат]. Мы считаем этот контракт интересным. Он удобный как для клуба, так и для игрока. Он (Кузнецов. — РБК) может быть в топе, помочь клубу. Это стимулирует его к тому, чтобы он серьезно отнесся к своей работе», — сказал Морозов.
«Матч ТВ» со ссылкой на источник писал, что форвард будет зарабатывать в среднем ₽92 млн в год, «Спорт-Экспресс» — что хоккеист гарантированно получит ₽326 млн за четыре года, а вместе с командными и личными бонусами его доход потенциально может достичь ₽4 млрд, но для этого ему нужно провести эти сезоны на очень высоком уровне и выигрывать кубки.
Кузнецову 32 года, он победил со сборной России на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и еще два раза становился бронзовым призером. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят