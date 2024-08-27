Футболист сборной России Головин восстановился от травмы
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин полностью восстановился от травмы, заявил Sport24 агент Александр Клюев.
«Саша чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился от травмы и готовится к ближайшей игре с «Лансом», — сказал Клюев.
Футболист сборной России перед началом сезона получил повреждение лодыжки на тренировке и пропустил первые два тура чемпионата Франции.
В третьем туре «Монако» 1 сентября примет «Ланс».
В межсезонье российский футболист сменил номер на десятый и выходил в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» с капитанской повязкой.
В прошлом сезоне Головина признали лучшим игроком команды, он забил шесть голов в 27 матчах.
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