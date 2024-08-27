Футболист сборной России Головин восстановился от травмы

Головин восстановился от травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Монако»

Полузащитник «Монако» пропустил первые два тура чемпионата Франции из-за травмы лодыжки

Александр Головин (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин полностью восстановился от травмы, заявил Sport24 агент Александр Клюев.

«Саша чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился от травмы и готовится к ближайшей игре с «Лансом», — сказал Клюев.

Футболист сборной России перед началом сезона получил повреждение лодыжки на тренировке и пропустил первые два тура чемпионата Франции.

В третьем туре «Монако» 1 сентября примет «Ланс».

В межсезонье российский футболист сменил номер на десятый и выходил в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» с капитанской повязкой.

В прошлом сезоне Головина признали лучшим игроком команды, он забил шесть голов в 27 матчах.