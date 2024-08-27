Роналду получит специальную награду как лучший бомбардир в истории ЛЧ

Приз от президента УЕФА Александера Чеферина португалец получит на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25, которая состоится 29 августа в Монако

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португалец Криштиану Роналду будет удостоен специальной награды от президента УЕФА Александера Чеферина как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Награда ему будет вручена на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25, которая состоится 29 августа в Монако.

Бывший нападающий «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» забил 140 голов в Лиге чемпионов в 183 матчах. Он на 11 голов опережает Лионеля Месси и на 46 мячей Роберта Левандовски, занимающего третье место. Сейчас 39-летний португалец выступает за саудовский «Ан-Наср»

«Криштиану Роналду — одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов. Его выдающиеся достижения в качестве бомбардира, похоже, должны выдержать испытание временем, представляя собой выдающийся вызов для будущих поколений. <...> Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой высоком уровне — это качества, которым футболисты во всем мире должны стремиться подражать», — сказал Чеферин.

Роналду завершил семь отдельных сезонов Лиги чемпионов в качестве лучшего бомбардира — больше, чем любой другой игрок. Он также является рекордсменом по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов, забив 17 раз в сезоне 2013/14.

Португальский нападающий выиграл Лигу чемпионов один раз с «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом». Он является единственным игроком, который забивал в трех отдельных финалах ЛЧ (2008, 2014, 2017).