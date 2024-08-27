Роналду назвал последний клуб в своей карьере
Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что саудовский «Ан-Наср» будет последним клубом в его карьере. 39-летнего португальца цитирует Daily Sports.
«Не знаю, скоро ли завершу карьеру, через два или три года... Но, вероятно, я это сделаю здесь, в «Ан-Насре». Я очень счастлив в этом клубе, я чувствую себя хорошо и в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать», — сказал Роналду.
Роналду перешел в «Ан-Наср» в конце 2022 года. В 67 матчах за саудовский клуб португалец забил 61 гол. Его контракт завершится следующим летом.
Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, чемпионом Европы (2016 год), пятикратным победителем Лиги чемпионов.
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