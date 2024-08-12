У «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией игрока за €55 млн
«Барселона» не может зарегистрировать испанского полузащитника Дани Ольмо, который перешел в клуб из «Лейпцига», из-за финансовых проблем, сообщает Cadena SER.
Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо стал игроком «Барселоны» в пятницу, 9 августа, за €55 млн.
«Барселона», несмотря на крупную сделку с американской компанией Aramark, которая должна позволить ей завершить год без убытков, по-прежнему не соответствует правилам финансового fair play и не может регистрировать новичков — ей нужно продавать кого-то из имеющихся игроков.
У каталонского клуба не в первый раз возникает такая проблема с новичками из-за финансовых трудностей. Так, в 2022 году сообщалось, что «Барселона» не успеет зарегистрировать пятерых новичков команды, в том числе польского форварда Роберта Левандовски, к старту нового сезона. Но позднее клуб заявил, что смог решить проблему.
Первый матч в чемпионате Испании «Барселона» проведет 17 августа против «Валенсии».
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