Cadena SER: «Барселона» не может зарегистрировать купленного за €55 млн Ольмо

У «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией игрока за €55 млн

«Барселона» перед стартом сезона снова столкнулась с проблемами с заявкой из-за несоблюдения финансового fair play и должна продать кого-то из игроков, чтобы зарегистрировать одного из лучших бомбардиров Евро Дани Ольмо

Дани Ольмо (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

«Барселона» не может зарегистрировать испанского полузащитника Дани Ольмо, который перешел в клуб из «Лейпцига», из-за финансовых проблем, сообщает Cadena SER.

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо стал игроком «Барселоны» в пятницу, 9 августа, за €55 млн.

«Барселона», несмотря на крупную сделку с американской компанией Aramark, которая должна позволить ей завершить год без убытков, по-прежнему не соответствует правилам финансового fair play и не может регистрировать новичков — ей нужно продавать кого-то из имеющихся игроков.

У каталонского клуба не в первый раз возникает такая проблема с новичками из-за финансовых трудностей. Так, в 2022 году сообщалось, что «Барселона» не успеет зарегистрировать пятерых новичков команды, в том числе польского форварда Роберта Левандовски, к старту нового сезона. Но позднее клуб заявил, что смог решить проблему.

Первый матч в чемпионате Испании «Барселона» проведет 17 августа против «Валенсии».