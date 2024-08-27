Хабиб Нурмагомедов сравнил завершение карьеры с выходом из тюрьмы

Бывший чемпион UFC в легком весе заявил, что наслаждается жизнью после ухода из профессионального спорта

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на подкасте Inspire Me рассказал, что наслаждается жизнью после завершения карьеры.

«Жизнь спортсмена — это было очень, очень тяжело, потому что ты знаешь, что должен следовать ей идеально. Например, диета, как ты спишь, как ты восстанавливаешься, как ты тренируешься. Ты должен делать все идеально, если хочешь быть лучшим. Когда я закончил, было такое чувство, будто я только что вышел из тюрьмы. Я получаю от этого удовольствие. У меня так много встреч, проектов, много всего. Это очень хорошая жизнь», — сказал Нурмагомедов.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

После завершения спортивной карьеры в 2020 году Нурмагомедов купил промоушен (Eagle FC), занимается бизнесом, тренирует бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.