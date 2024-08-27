Третья российская теннисистка вышла во второй круг US Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open).
Александрова в первом круге победила болгарку Викторию Томову — 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.
В следующем круге Александрова встретится с американкой Ивой Якшич.
Ранее во второй круг турнира пробились Дарья Касаткина и Эрика Андреева. Россиянки Вероника Кудерметова и Анна Блинкова не смогли пройти в следующую стадию турнира, уступив Элизе Мерьенс (Бельгия) и Эмме Наварро (США) соответственно.
US Open является четвертым и последним в сезоне турниром «Большого шлема». Призовой фонд US Open — $75 млн. Победители турнира в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3,6 млн. Соревнования проходят с 26 августа по 8 сентября на покрытии «хард».
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