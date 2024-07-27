Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, но стартует 11-м

Голландец ранее получил штраф в 10 позиций за установку на свой болид пятого двигателя в этом сезоне. С первого места на старт Гран-при Бельгии выйдет монегаск Шарль Леклер из Ferrari

Макс Ферстаппен (Фото: Alex Bierens de Haan / Getty Images)

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 14-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

Но Ферстаппен ранее получил штраф в десять позиций на стартовой решетке Гран-при за установку пятого двигателя в этом сезоне. Таким образом, победителем квалификации стал монегаск Шарль Леклер (Ferrari).

Вторым будет стартовать мексиканец Серхио Перес (Red Bull), третьим — британец Льюис Хэмилтон (Mercedes).

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 265 очками, на втором месте Ландо Норрис из McLaren (189), на третьем — Леклер (162).

Гонка Гран-при Бельгии пройдет 28 июля.