 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, но стартует 11-м

Голландец ранее получил штраф в 10 позиций за установку на свой болид пятого двигателя в этом сезоне. С первого места на старт Гран-при Бельгии выйдет монегаск Шарль Леклер из Ferrari
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Alex Bierens de Haan / Getty Images)

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 14-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

Но Ферстаппен ранее получил штраф в десять позиций на стартовой решетке Гран-при за установку пятого двигателя в этом сезоне. Таким образом, победителем квалификации стал монегаск Шарль Леклер (Ferrari).

Вторым будет стартовать мексиканец Серхио Перес (Red Bull), третьим — британец Льюис Хэмилтон (Mercedes).

Льюис Хэмилтон впервые c 2021 года выиграл этап «Формулы-1»
Спорт
Льюис Хэмилтон

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 265 очками, на втором месте Ландо Норрис из McLaren (189), на третьем — Леклер (162).

Гонка Гран-при Бельгии пройдет 28 июля.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Макс Ферстаппен
Материалы по теме
Ферстаппен потерял 10 позиций на старте гонки «Формулы-1» в Бельгии
Спорт
Австралиец Пиастри впервые в карьере выиграл этап «Формулы-1»
Спорт
Выступающий за Италию россиянин в 18 лет выиграл гонку в «Формуле-3»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, но стартует 11-мСпорт, 18:35
Соревнования переносятся из-за дождя. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 18:32
Глава ОНК Дагестана опубликовал видео избиения умершего в РОВД военногоОбщество, 18:31
«Ваньки», «голубчики» и «лихачи»: история такси и извозаРБК и Яндекс Go, 18:25
Знаменосец сборной Италии потерял обручальное кольцо во время открытия ОИСпорт, 18:21
В результате обстрела Белгородского района погиб мужчинаПолитика, 18:19
Украина осудила участие Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивалеПолитика, 18:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российская велогонщица рассказала о падении в «разделке» на ОлимпиадеСпорт, 18:05
Власти Испании связались с фрегатом «Штандарт», который не пустили в ЕСПолитика, 17:55
Путин подписал указ о проведении парада в честь Дня ВМФПолитика, 17:31
Саратовский губернатор предложил обязать школы посещать «Музей СВО»Политика, 17:10
Российская велогонщица заняла 21-е место в «разделке» на ОлимпиадеСпорт, 17:07
Очень маленький мир: каковы пределы у миниатюризации жизни. ВидеоРБК и Сбер, 17:05
ЦСКА одержал разгромную победу во втором туре чемпионата РоссииСпорт, 17:04