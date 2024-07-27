 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ЦСКА одержал разгромную победу во втором туре чемпионата России

ЦСКА разгромил «Пари НН» в матче второго тура РПЛ
Встреча против «Пари НН» завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков
Тамерлан Мусаев
Тамерлан Мусаев (Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА)

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Тамерлан Мусаев (15-я минута), Игорь Дивеев (50) и Иван Обляков (78).

Мусаев отличился красивым ударом в падении из центра штрафной.

Лучший бомбардир ЦСКА последних сезонов Федор Чалов, который, как ожидается, должен перейти в греческий ПАОК, начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 80-й минуте.

ЦСКА в первых двух турах нового сезона набрал два очка, «Пари НН» оба матча проиграл.

В следующем туре ЦСКА 4 августа примет «Оренбург», «Пари НН» в тот же день в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо».

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Пари Нижний Новгород
Материалы по теме
ЦСКА и «Ростов» не забили друг другу голов в первом туре РПЛ
Спорт
ЦСКА объявил о переходе нападающего сборной Мали
Спорт
Легионер ЦСКА пропустил сборы клуба из-за судебного процесса в Чили
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Соревнования переносятся из-за дождя. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:15
Саратовский губернатор предложил обязать школы посещать «Музей СВО»Политика, 17:10
Российская велогонщица заняла 21-е место в «разделке» на ОлимпиадеСпорт, 17:07
Очень маленький мир: каковы пределы у миниатюризации жизни. ВидеоРБК и Сбер, 17:05
ЦСКА одержал разгромную победу во втором туре чемпионата РоссииСпорт, 17:04
В Ростове-на-Дону загорелся мусорный полигон на площади 1 тыс. кв. мОбщество, 17:04
Минфин России предупредил о системном долговом кризисе в миреЭкономика, 16:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Корабли Балтийского флота зайдут в порт Гаваны 27 июляПолитика, 16:29
Орбан не согласился со сравнением России с «неосталинистской автократией»Политика, 16:25
Джокович отдал лишь один гейм в матче первого круга на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 16:23
Епископат Франции раскритиковал церемонию открытия ОлимпиадыОбщество, 16:16
На Украине поймали мужчину, пытавшегося уплыть в Румынию через ДунайПолитика, 16:08
В очереди на Крымский мост скопилось 300 автомобилейПолитика, 15:59
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсеРБК И МТС Банк, 15:54