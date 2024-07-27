ЦСКА одержал разгромную победу во втором туре чемпионата России
Футболисты московского ЦСКА обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Тамерлан Мусаев (15-я минута), Игорь Дивеев (50) и Иван Обляков (78).
Мусаев отличился красивым ударом в падении из центра штрафной.
Лучший бомбардир ЦСКА последних сезонов Федор Чалов, который, как ожидается, должен перейти в греческий ПАОК, начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 80-й минуте.
ЦСКА в первых двух турах нового сезона набрал два очка, «Пари НН» оба матча проиграл.
В следующем туре ЦСКА 4 августа примет «Оренбург», «Пари НН» в тот же день в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо».
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