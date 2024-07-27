Южнокорейские пловцы покинули олимпийскую деревню из-за жары в автобусах
Шесть представителей сборной Южной Кореи по плаванию, готовящихся к мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем, покинули олимпийскую деревню из-за плохих транспортных условий, сообщил Korea Times президент Корейской федерации плавания (KSF) Чон Чанхун.
Спортсмены были недовольны автобусом в Париже. В частности, один из спортсменов пожаловался на отсутствие кондиционера в транспорте, сравнив его с сауной. «На улице прохладнее, чем в автобусе. Там как в сауне. Обычно дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40-45 минут, но сегодня нам потребовалось более полутора часов. Окна были заклеены скотчем, предположительно из-за опасений террористических атак», — приводит Korea Times слова пловца из Южной Кореи Хван Сону.
Спортсмены до 30 июля переедут в отель примерно в пяти минутах ходьбы от парижской арены Ла Дефанс в Нантере, в западном пригороде Парижа, отметил глава KSF.
Церемония открытия Олимпийских игр состоялось 26 июля. Соревнования пловцов на Олимпийских играх — 2024 начались 27 июля. В составе сборной Южной Кореи на дистанции 400 метров вольным стилем выйдет на старт Ким Ву Мин.
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