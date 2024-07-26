Макрон и Бах объявили Олимпийские игры открытыми

В Париже дан старт XXXIII летним Олимпийским играм. В них от России примут участие 15 спортсменов под нейтральным флагом и гимном

Эмманюэль Макрон и Томас Бах (Фото: Benoit Doppagne / Global look press)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон объявили об открытии Олимпийских игр в Париже.

В своей речи Бах заявил, что в Париже приветствуют представителей всех 206 национальных олимпийских комитетов.

Бах также призвал всех атлетов к солидарности.

Летние Игры пройдут в Париже по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) еще в декабре объявил, что россияне будут допущены на Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов при выполнении ряда критериев. В марте в МОК сообщили, что в Играх смогут участвовать не более 55 россиян. Однако в финальном списке оказалось 15 спортсменов из России.

Среди них Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Елена Веснина и Мирра Андреева (теннис), Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Евгений Сомов (плавание), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт).

Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 41 виде спорта. Спортсмены выступят в следующих турнирах: академическая гребля, бадминтон, баскетбол, баскетбол 3x3, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, брейкинг, велоспорт на треке, велоспорт на шоссе, BMX мотокросс, BMX фристайл, водное поло, волейбол, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, парусный спорт, плавание, плавание на открытой воде. пляжный волейбол, прыжки в воду, прыжки на батуте, регби-7, серфинг, синхронное плавание, скалолазание, скейтбординг, современное пятиборье, спортивная гимнастика, стрельба стендовая, стрельба из лука, стрельба пулевая, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика.