Самый ценный игрок сезона в Единой лиге ВТБ покинул «Зенит»
Американский форвард Дуэйн Бэйкон покинул «Зенит» по окончании срока действия контракта. Об этом сообщается на сайте петербургского баскетбольного клуба.
29-летний Бэйкон провел в России первый сезон. Вместе с «Зенитом» он одержал победу в регулярном чемпионате и дошел до финала Единой лиги ВТБ, а также завоевал Кубок Кондрашина и Белова и бронзовые медали Суперкубка.
Бэйкон был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Кроме того, он установил рекорд лиги по очкам за сезон — 1022.
Всего в завершившемся розыгрыше Единой лиги ВТБ Бэйкон принял участие в 58 матчах, в среднем набирая 17,6 очка, 3,9 подбора, 2,2 передачи и 0,7 перехвата.
Ранее Бэйкон играл за клубы НБА «Шарлотт Хорнетс» и «Орландо Мэджик», «Монако», греческий «Панатинаикос», китайский «Шанхай Шаркс» и «Леонес де Понсе» из Пуэрто-Рико.
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