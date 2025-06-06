Баскетболист «Зенита» установил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам за сезон
Американский форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон стал новым рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству набранных очков за один сезон. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Бэйкон преодолел планку в 1000 набранных очков во время пятого матча финальной серии против московского ЦСКА. Предыдущий рекорд был установлен канадцем Ксавье Рэтан-Мэйсом (991 очко) из красноярского «Енисея» в прошлом сезоне.
Бэйкон ранее был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона 2024/25 в Единой лиге ВТБ.
Бэйкону 29 лет, в России он проводит первый сезон. Ранее форвард играл за клубы НБА «Шарлотт Хорнетс» и «Орландо Мэджик», «Монако», греческий «Панатинаикос», китайский «Шанхай Шаркс» и «Леонес де Понсе» из Пуэрто-Рико.
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