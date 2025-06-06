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Спорт ,  
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Баскетболист «Зенита» установил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам за сезон

Баскетболист «Зенита» Бэйкон установил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам за сезон
Форвард санкт-петербургского клуба Дуэйн Бэйкон стал первым представителем Единой лиги ВТБ, набравшим 1000+ очков за один сезон
Дуэйн Бэйкон
Дуэйн Бэйкон (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Американский форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон стал новым рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству набранных очков за один сезон. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Бэйкон преодолел планку в 1000 набранных очков во время пятого матча финальной серии против московского ЦСКА. Предыдущий рекорд был установлен канадцем Ксавье Рэтан-Мэйсом (991 очко) из красноярского «Енисея» в прошлом сезоне.

Бэйкон ранее был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона 2024/25 в Единой лиге ВТБ.

Бэйкону 29 лет, в России он проводит первый сезон. Ранее форвард играл за клубы НБА «Шарлотт Хорнетс» и «Орландо Мэджик», «Монако», греческий «Панатинаикос», китайский «Шанхай Шаркс» и «Леонес де Понсе» из Пуэрто-Рико.

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