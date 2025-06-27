Хоккейный «Спартак» заключил новый контракт с экс-капитаном «Динамо»
«Спартак» заключил новый контракт с защитником Андреем Мироновым. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 30-летним хоккеистом составил три года.
Обладатель Кубка Гагарина, вице-чемпион мира и многолетний капитан московского «Динамо» пополнил состав «Спартака» перед минувшим сезоном. Защитник набрал 31 (8+23) очко в 62 матчах за «красно-белых».
В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Спартак» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».
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