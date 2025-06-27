Хоккейный «Спартак» заключил новый контракт с экс-капитаном «Динамо»

Срок соглашения с защитником Андреем Мироновым составил три года

Андрей Миронов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Спартак» заключил новый контракт с защитником Андреем Мироновым. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 30-летним хоккеистом составил три года.

Обладатель Кубка Гагарина, вице-чемпион мира и многолетний капитан московского «Динамо» пополнил состав «Спартака» перед минувшим сезоном. Защитник набрал 31 (8+23) очко в 62 матчах за «красно-белых».

В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Спартак» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».