«Торпедо» назначило нового гендиректора вместо арестованного за взятку

Сергей Синяев сменил на этом посту Валерия Скородумова, который сейчас находится в СИЗО вместе с владельцем клуба Леонидом Соболевым по делу о даче взятки футбольному арбитру

Сергей Синяев (Фото: torpedo.ru)

Сергей Синяев назначен генеральным директором «Торпедо». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

38-летний Синяев ранее занимал руководящие должности в ФК «Астрахань» и «Волгаре» (Астрахань), а с 2023 года был управляющим спортивными объектами СК «Торпедо».

На посту гендиректора Синяев сменил Валерия Скородумова, который сейчас находится в СИЗО по делу о даче взятки футбольному арбитру.

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Владельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и Скородумову вменяют ч. 2 ст. 184 УК России (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Мещанский суд Москвы 21 июня арестовал обоих на два месяца, бухгалтер «Торпедо» Ирина Волкова отправлена под домашний арест.

По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.