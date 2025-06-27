Рекордсмен московского «Динамо» в КХЛ перешел в «Авангард»
«Авангард» произвел обмен с московским «Динамо», в результате которого состав омской команды пополнил Дмитрий Рашевский. Об этом сообщается на сайте омичей.
24-летний хоккеист подпишет с «Авангардом» двухлетний контракт.
Столичный клуб получит денежную компенсацию, сумма которой не называется.
Агент хоккеиста Александр Черных ранее говорил РБК, что сумма компенсации за переход Рашевского в «Авангард» может варьироваться в пределах от 100 млн до 120 млн руб.
В прошлом сезоне Рашевский стал лучшим снайпером в истории «Динамо» в КХЛ, превзойдя достижение Вадима Шипачева.
Рашевский играл за «Динамо» с 2020 года. В прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала.
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