Агент назвал дату громкого перехода в КХЛ из «Динамо» в «Авангард»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в понедельник может перейти в омский «Авангард». Об этом «РБК Спорт» заявил агент хоккеиста Александр Черных.
«Пока рано говорить об обмене, переговоры все еще идут. Думаю, что только в понедельник уже более-менее что-то произойдет. Им интересовался также «Металлург», — сказал Черных.
Он отметил, что сумма компенсации, которую называли в СМИ, приблизительно плюс-минус одинаковая. «Сумма такая и ходит. Если посмотреть по тому, когда сделали офер-шит, то сумма там была в районе 110 млн, плюс-минус одинаковая», — сказал агент.
Ранее «СЭ» заявил, что сумма компенсации составит 120 млн руб.
В минувшем сезоне 24-летний нападающий Дмитрий Рашевский набрал 40 (19 голов + 21 передача) очков в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ. По итогам регулярного чемпионата Рашевский стал четвертым бомбардиром и третьим снайпером «Динамо».
В 17 играх плей-офф Кубка Гагарина форвард отметился одной шайбой и тремя результативными передачами.
«Динамо», за которое выступал Рашевский, дошло до полуфинала Кубка Гагарина, где уступило «Трактору» (1–4 в серии). «Авангард» выбыл в четвертьфинале, проиграв «Локомотиву» (3–4).
Это одна из самых громких сделок в КХЛ. В истории лиги компенсация за игрока редко превышала 100 млн руб. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выкупил Александра Радулова у «Салавата Юлаева» за 255 млн руб.
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