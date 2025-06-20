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Спорт ,  
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Эксклюзив

Агент назвал дату громкого перехода в КХЛ из «Динамо» в «Авангард»

Агент: лидер «Динамо» Рашевский близок к переходу в «Авангард» за ₽110 млн
Александр Черных отметил, что сумма компенсации за переход Дмитрия Рашевского в «Авангард» может варьироваться в пределах от 100 млн до 120 млн руб.
Фото: Максим Константинов/ТАСС
Фото: Максим Константинов/ТАСС

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в понедельник может перейти в омский «Авангард». Об этом «РБК Спорт» заявил агент хоккеиста Александр Черных.

«Пока рано говорить об обмене, переговоры все еще идут. Думаю, что только в понедельник уже более-менее что-то произойдет. Им интересовался также «Металлург», — сказал Черных.

Он отметил, что сумма компенсации, которую называли в СМИ, приблизительно плюс-минус одинаковая. «Сумма такая и ходит. Если посмотреть по тому, когда сделали офер-шит, то сумма там была в районе 110 млн, плюс-минус одинаковая», — сказал агент.

Ранее «СЭ» заявил, что сумма компенсации составит 120 млн руб.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий Дмитрий Рашевский набрал 40 (19 голов + 21 передача) очков в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ. По итогам регулярного чемпионата Рашевский стал четвертым бомбардиром и третьим снайпером «Динамо».

В 17 играх плей-офф Кубка Гагарина форвард отметился одной шайбой и тремя результативными передачами.

«Динамо», за которое выступал Рашевский, дошло до полуфинала Кубка Гагарина, где уступило «Трактору» (1–4 в серии). «Авангард» выбыл в четвертьфинале, проиграв «Локомотиву» (3–4).

Это одна из самых громких сделок в КХЛ. В истории лиги компенсация за игрока редко превышала 100 млн руб. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выкупил Александра Радулова у «Салавата Юлаева» за 255 млн руб.

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