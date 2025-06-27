Клики мышью и отжимания вошли в стандарт физподготовки киберспортсменов

Минспорт обновил стандарт подготовки киберспортсменов. В число нормативов вошли бег на 30 м, отжимания и клик-тест мышкой

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Министерство спорта России разработало новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов. Проект документа опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе перечислены нормативы общей и специальной физической подготовки киберспортсменов. В частности, каждому для получения начальной квалификации придется сдать нормативы по разным упражнениям, например бег на 30 м (не более 5,8 секунды для мальчиков, 6,1 секунды для девочек), отжимания от пола (12 и шесть раз соответственно) и подъемы туловища из положения лежа на спине (31 и 27 раз). Кроме того, нужно будет выполнить клик-тест ведущей рукой — за 30 секунд нажать на левую кнопку мыши не менее 180 раз.

Кроме того, налагаются обязательства на организацию, уполномоченную обучать киберспортсменов. Она должна обеспечить необходимую спортивную экипировку, оплатить проезд и жилье в случае проведения соревнований. Есть требования и к площадкам, где будут тренироваться киберспортсмены (тренажерный зал, раздевалки, душевые, медпункт).

Стандарт может вступить в силу в январе 2026 года. Две предыдущие версии документов (от 2022 и 2023 годов) так и не были приняты.

Киберспорт в России официально признали видом спорта в 2016 году.