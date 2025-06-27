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Спорт ,  
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Клики мышью и отжимания вошли в стандарт физподготовки киберспортсменов

Минспорт обновил стандарт подготовки киберспортсменов. В число нормативов вошли бег на 30 м, отжимания и клик-тест мышкой
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Министерство спорта России разработало новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов. Проект документа опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе перечислены нормативы общей и специальной физической подготовки киберспортсменов. В частности, каждому для получения начальной квалификации придется сдать нормативы по разным упражнениям, например бег на 30 м (не более 5,8 секунды для мальчиков, 6,1 секунды для девочек), отжимания от пола (12 и шесть раз соответственно) и подъемы туловища из положения лежа на спине (31 и 27 раз). Кроме того, нужно будет выполнить клик-тест ведущей рукой — за 30 секунд нажать на левую кнопку мыши не менее 180 раз.

Осуществление детской мечты. Как стать киберспортсменом

Кроме того, налагаются обязательства на организацию, уполномоченную обучать киберспортсменов. Она должна обеспечить необходимую спортивную экипировку, оплатить проезд и жилье в случае проведения соревнований. Есть требования и к площадкам, где будут тренироваться киберспортсмены (тренажерный зал, раздевалки, душевые, медпункт).

Стандарт может вступить в силу в январе 2026 года. Две предыдущие версии документов (от 2022 и 2023 годов) так и не были приняты.

Киберспорт в России официально признали видом спорта в 2016 году.

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