Чемпион НБА Мозгов признался, что завидует Демину из-за большого будущего

По мнению чемпиона НБА Тимофея Мозгова, Егора Демина ждут яркое будущее и огромный путь в профессиональном баскетболе

Российский баскетболист и чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов (Фото: Christian Petersen/Getty Images)

Известный российский баскетболист и чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов заявил «РБК Спорт», что завидует Егору Демину, предвкушая его большой путь в профессиональном спорте.

Ранее россиянин Егор Демин был выбран под восьмым номером командой «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года. Он стал первым российским игроком, добившимся такого высокого результата.

«Конечно, все довольны. Я, честно, очень рад. И даже завидую — не потому, что Демин там восьмой или не восьмой (был задрафтован восьмым номером), а потому, что просто у него большое будущее и большой, огромный путь и он получит от этого пути огромное удовольствие. Мы все будем за ним следить и тоже от этого получать удовольствие», — сказал Мозгов.

Егор Демин совершил прорыв, став первым российским баскетболистом, выбранным в топ-10 драфта НБА. Предыдущий лучший результат среди россиян — 12-й номер Ярослава Королева (2005 год).

Кроме того, Демин стал десятым российским игроком, задрафтованным в НБА. Сергей Карасев, выбранный в 2013 году, был последним до него, однако не смог закрепиться в лиге и в 2014-м перешел в «Бруклин Нетс», а в 2016 году вернулся в Россию.

Тимофей Мозгов — российский центровой, не выбранный на драфте, но построивший успешную карьеру в НБА. Он провел в лиге семь сезонов (второй результат среди россиян, после Андрея Кириленко) и стал чемпионом НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс». В составе сборной России — бронзовый призер Олимпиады-2012 и Евробаскета-2011.

Мозгов играл в таких командах НБА, как «Нью-Йорк Никс» (2010–2011), «Денвер Наггетс» (2011–2015), «Кливленд Кавальерс» (2015–2016), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2016–2017), «Бруклин Нетс» (2017–2018) и «Орландо Мэджик» (2018–2019).