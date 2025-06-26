Россия впервые в топ-10. Что важно знать об историческом драфте НБА

Впервые в истории россиянин попал в топ-10 драфта НБА. Сколько всего россиян выберут на драфте 2025 года и как часто выбирали российских баскетболистов — в материале «РБК Спорт»

Российский баскетболист Егор Демин на драфте НБА (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Как часто россиян выбирают на драфте НБА

Россиянин Егор Демин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером на драфте НБА, хотя преддрафтовые рейтинги ставили его на 13–19-е места.

Демин стал десятым россиянином в истории на драфте и первым с 2013 года. Тогда под 19-м номером в «Кливленд Кавальерс» ушел Сергей Карасев. Но он не смог закрепиться в клубе Леброна Джеймса — в 2014-м перешел в «Бруклин Нетс», а в 2016-м окончательно вернулся в Россию.

Егор Демин (Фото: Getty Images)

Как часто россиян выбирали в первом раунде и у кого самый высокий номер

Демин стал седьмым россиянином в первом раунде. Но до Демина никто из россиян не попадал в топ-10.

До драфта-2025 самый высокий номер среди россиян был у Ярослава Королева, которого под 12-м номером в 2005 году взял «Лос-Анджелес Клипперс». Однако Королев не смог закрепиться в НБА и в 2007 году покинул лигу.

Знаковым стал 2004 год, когда в первом раунде ушли Павел Подколзин (21), Виктор Хряпа (22) и Сергей Моня (23). Впервые в истории в первом раунде драфта выбрали сразу трех спортсменов из одной страны, кроме США. В 2016 году Франция превзойдет это достижение.

Подколзин провел всего шесть игр за «Даллас Маверикс». Моня поначалу был игроком стартового состава, но вскоре потерял место, стал игроком глубокой ротации и был обменян из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Сакраменто Кингз». Он был недоволен своим игровым временем и попросил отпустить его в Россию. В результате провел 26 игр, не доиграв первый сезон.

Хряпа задержался в НБА на четыре сезона. Дебютировал в 2004 году в составе «Портленда». Самым успешным стал сезон 2005/06, в котором он 53 раза выходил в стартовом составе. Хряпа набирал в среднем 5,8 очка, 4,4 подбора за 21 минуту игрового времени. После этого сезона был обменян в «Чикаго Буллс», где вскоре потерял место игрока основной ротации.

Выберут ли еще россиян на драфте НБА-2025

Виктор Лахин (Фото: Getty Images)

Впервые с 2004 года и во второй раз в истории в ходе одного драфта могут быть выбраны сразу несколько россиян.

Владислав Голдин и Виктор Лахин хорошо показали себя в студенческой лиге. Согласно предрафтовым рейтингам, Голдин и Лахин должны уйти с драфта в шестом десятке. Всего же в драфте будет выбрано 60 игроков.

Владислав Голдин (Фото: Getty Images)

Кого из россиян первым взяли на драфте НБА

Первым был Андрей Фетисов. В 1994-м его взял под 36-м номером «Бостон Селтикс», который сразу же обменял «Милуоки Бакс».

В то время игрок был на виду, поскольку выступал в чемпионате Испании. Но в НБА дебютировать ему не удалось. Фетисов не смог реализовать весь потенциал из-за травмы колена.

Выбирали ли на драфте НБА баскетболистов из СССР

Александр Белов первым из отечественных игроков был выбран на драфте — в 1975 году ушел под 161-м номером («Нью-Орлеан Джаз»).

Белов не играл в НБА. Он вошел в историю баскетбола своим победным броском на последней секунде финального матча Олимпийских игр 1972 года с командой США. Вскоре после драфта Белов умер из-за болезни, ему было 26 лет.

Всего пять советских баскетболистов прошли процедуру драфта НБА, четыре — в период перестройки. Арвидас Сабонис (24), Александр Волков (134) и Валерий Тихоненко (157) были выбраны в 1986 году, Шарунас Марчюлёнис (127) — в 1987-м. Из них только Тихоненко не выступал в НБА. А Марчюлёнис единственным дебютировал в НБА до распада СССР.

Какой номер на драфте был у Андрея Кириленко

Александр Кириленко (Фото: Getty Images)

Лучший в истории России баскетболист был выбран под 24-м номером «Юта Джаз». На данный момент он является единственным россиянином, которому удалось закрепиться в НБА на долгие годы в качестве основного игрока.

Кириленко был одним из лидеров «Юты». Он участвовал в матчах звезд (2004) и новичков НБА (2002, 2003).

Входил в сборные новичков (2002) защиты НБА (2006 — первая сборная; 2004, 2005 — вторая сборная). В 2005 году стал лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005).

Помимо «Юты» (2001–2011), в НБА он выступал за «Миннесоту Тимбервулвз» (2012–2013) и «Бруклин Нетс» (2013–2014).

Под каким номером выбрали самых титулованных россиян в истории НБА

Тимофей Мозгов и Александр Каун в составе клуба НБА «Кливленд» (Фото: Getty Images)

Только два россиянина становились чемпионами НБА — Тимофей Мозгов и Александр Каун.

Мозгов не был выбран на драфте. Он является вторым россиянином после Кириленко по числу сезонов в НБА — семь. Но из-за травм и проблем с адаптацией большую часть карьеры провел в глубокой ротации.

Дебютировал в 2010 году в «Нью-Йорк Никс», но только в 2013–2014 годах стал ключевым игроком. Тогда он выступал уже за «Денвер Наггетс». В сезоне 2013/14 побил рекорд Кириленко по подборам за матч среди россиян — 18. А сезон 2014/15 впервые в карьере НБА начал в качестве основного центрового в команде.

В этом же сезоне Мозгова обменяли в «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса. Тренером «Кливленда» был Дэвид Блатт, с которым связаны последние успехи сборной России.

Мозгов заметно преобразил «Кливленд», который до его прихода имел худшую оборону в лиге. В результате «Кливленд» дошел до финала. Он стал первым россиянином в финале. И хотя «Кавальерс» проиграли, Мозгов показал великолепную игру. Леброн Джеймс называл Мозгова лучшим «большим», с которым он когда-либо играл.

В финале-2016 вновь встретились «Кливленд» и «Голден Стейт». Но к тому моменту Мозгов был уже игроком ротации, а Блатт покинул пост главного тренера. Мозгов даже не вышел в площадку в седьмом матче финала, в котором «Кливленд» завоевал титул.

Вместе с Мозговым в той чемпионской команде был и Александр Каун, который дебютировал в НБА в 2015 году, спустя семь лет после выбора на драфте под 56-м номером «Сиэтлом» (ныне «Оклахома»). Его привел в команду Блатт. Но после увольнения Блатта россиянин стал игроком глубокой ротации и в плей-офф участия не принял.

Сколько россиян играло в НБА

Сергей Базаревич (Фото: Getty Images)

В НБА дебютировали десять россиян, семь из них были задрафтованы.

Первопроходцем является Сергей Базаревич. Он не участвовал в драфте и привлек внимание после чемпионата Европы-1993 и чемпионате мира-1994, где попал в символические сборные.

Базаревич дебютировал в НБА в 1994 году в составе «Атланта Хокс». Но после десяти игр контракт с ним был расторгнут. На этом его карьера в НБА завершилась.

Алексей Швед третьим после Базаревича и Мозгова попал в НБА без драфта. Дебютировал в НБА в 2012 году в составе «Миннесоты». Первый сезон стал для Шведа самым успешным, после он провел в НБА еще два сезона. В последнем сменил три команды.