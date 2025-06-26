Россия впервые в топ-10. Что важно знать об историческом драфте НБА
Как часто россиян выбирают на драфте НБА
Россиянин Егор Демин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером на драфте НБА, хотя преддрафтовые рейтинги ставили его на 13–19-е места.
Демин стал десятым россиянином в истории на драфте и первым с 2013 года. Тогда под 19-м номером в «Кливленд Кавальерс» ушел Сергей Карасев. Но он не смог закрепиться в клубе Леброна Джеймса — в 2014-м перешел в «Бруклин Нетс», а в 2016-м окончательно вернулся в Россию.
Как часто россиян выбирали в первом раунде и у кого самый высокий номер
Демин стал седьмым россиянином в первом раунде. Но до Демина никто из россиян не попадал в топ-10.
До драфта-2025 самый высокий номер среди россиян был у Ярослава Королева, которого под 12-м номером в 2005 году взял «Лос-Анджелес Клипперс». Однако Королев не смог закрепиться в НБА и в 2007 году покинул лигу.
Знаковым стал 2004 год, когда в первом раунде ушли Павел Подколзин (21), Виктор Хряпа (22) и Сергей Моня (23). Впервые в истории в первом раунде драфта выбрали сразу трех спортсменов из одной страны, кроме США. В 2016 году Франция превзойдет это достижение.
Подколзин провел всего шесть игр за «Даллас Маверикс». Моня поначалу был игроком стартового состава, но вскоре потерял место, стал игроком глубокой ротации и был обменян из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Сакраменто Кингз». Он был недоволен своим игровым временем и попросил отпустить его в Россию. В результате провел 26 игр, не доиграв первый сезон.
Хряпа задержался в НБА на четыре сезона. Дебютировал в 2004 году в составе «Портленда». Самым успешным стал сезон 2005/06, в котором он 53 раза выходил в стартовом составе. Хряпа набирал в среднем 5,8 очка, 4,4 подбора за 21 минуту игрового времени. После этого сезона был обменян в «Чикаго Буллс», где вскоре потерял место игрока основной ротации.
Выберут ли еще россиян на драфте НБА-2025
Впервые с 2004 года и во второй раз в истории в ходе одного драфта могут быть выбраны сразу несколько россиян.
Владислав Голдин и Виктор Лахин хорошо показали себя в студенческой лиге. Согласно предрафтовым рейтингам, Голдин и Лахин должны уйти с драфта в шестом десятке. Всего же в драфте будет выбрано 60 игроков.
Кого из россиян первым взяли на драфте НБА
Первым был Андрей Фетисов. В 1994-м его взял под 36-м номером «Бостон Селтикс», который сразу же обменял «Милуоки Бакс».
В то время игрок был на виду, поскольку выступал в чемпионате Испании. Но в НБА дебютировать ему не удалось. Фетисов не смог реализовать весь потенциал из-за травмы колена.
Выбирали ли на драфте НБА баскетболистов из СССР
Александр Белов первым из отечественных игроков был выбран на драфте — в 1975 году ушел под 161-м номером («Нью-Орлеан Джаз»).
Белов не играл в НБА. Он вошел в историю баскетбола своим победным броском на последней секунде финального матча Олимпийских игр 1972 года с командой США. Вскоре после драфта Белов умер из-за болезни, ему было 26 лет.
Всего пять советских баскетболистов прошли процедуру драфта НБА, четыре — в период перестройки. Арвидас Сабонис (24), Александр Волков (134) и Валерий Тихоненко (157) были выбраны в 1986 году, Шарунас Марчюлёнис (127) — в 1987-м. Из них только Тихоненко не выступал в НБА. А Марчюлёнис единственным дебютировал в НБА до распада СССР.
Какой номер на драфте был у Андрея Кириленко
Лучший в истории России баскетболист был выбран под 24-м номером «Юта Джаз». На данный момент он является единственным россиянином, которому удалось закрепиться в НБА на долгие годы в качестве основного игрока.
Кириленко был одним из лидеров «Юты». Он участвовал в матчах звезд (2004) и новичков НБА (2002, 2003).
Входил в сборные новичков (2002) защиты НБА (2006 — первая сборная; 2004, 2005 — вторая сборная). В 2005 году стал лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005).
Помимо «Юты» (2001–2011), в НБА он выступал за «Миннесоту Тимбервулвз» (2012–2013) и «Бруклин Нетс» (2013–2014).
Под каким номером выбрали самых титулованных россиян в истории НБА
Только два россиянина становились чемпионами НБА — Тимофей Мозгов и Александр Каун.
Мозгов не был выбран на драфте. Он является вторым россиянином после Кириленко по числу сезонов в НБА — семь. Но из-за травм и проблем с адаптацией большую часть карьеры провел в глубокой ротации.
Дебютировал в 2010 году в «Нью-Йорк Никс», но только в 2013–2014 годах стал ключевым игроком. Тогда он выступал уже за «Денвер Наггетс». В сезоне 2013/14 побил рекорд Кириленко по подборам за матч среди россиян — 18. А сезон 2014/15 впервые в карьере НБА начал в качестве основного центрового в команде.
В этом же сезоне Мозгова обменяли в «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса. Тренером «Кливленда» был Дэвид Блатт, с которым связаны последние успехи сборной России.
Мозгов заметно преобразил «Кливленд», который до его прихода имел худшую оборону в лиге. В результате «Кливленд» дошел до финала. Он стал первым россиянином в финале. И хотя «Кавальерс» проиграли, Мозгов показал великолепную игру. Леброн Джеймс называл Мозгова лучшим «большим», с которым он когда-либо играл.
В финале-2016 вновь встретились «Кливленд» и «Голден Стейт». Но к тому моменту Мозгов был уже игроком ротации, а Блатт покинул пост главного тренера. Мозгов даже не вышел в площадку в седьмом матче финала, в котором «Кливленд» завоевал титул.
Вместе с Мозговым в той чемпионской команде был и Александр Каун, который дебютировал в НБА в 2015 году, спустя семь лет после выбора на драфте под 56-м номером «Сиэтлом» (ныне «Оклахома»). Его привел в команду Блатт. Но после увольнения Блатта россиянин стал игроком глубокой ротации и в плей-офф участия не принял.
Сколько россиян играло в НБА
В НБА дебютировали десять россиян, семь из них были задрафтованы.
Первопроходцем является Сергей Базаревич. Он не участвовал в драфте и привлек внимание после чемпионата Европы-1993 и чемпионате мира-1994, где попал в символические сборные.
Базаревич дебютировал в НБА в 1994 году в составе «Атланта Хокс». Но после десяти игр контракт с ним был расторгнут. На этом его карьера в НБА завершилась.
Алексей Швед третьим после Базаревича и Мозгова попал в НБА без драфта. Дебютировал в НБА в 2012 году в составе «Миннесоты». Первый сезон стал для Шведа самым успешным, после он провел в НБА еще два сезона. В последнем сменил три команды.
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