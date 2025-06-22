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Олимпиада-2026 ,  
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IBU назвал крайне низкими шансы российских биатлонистов на Олимпиаду

IBU: не видим вариантов, как россияне и белорусы могут заявиться на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2026
В IBU сообщили, что проведут консультации с МОК по поводу россиян и белорусов, но не видят вариантов для их участия. Глава СБР Майгуров заявил, что приятно удивился бы допуску, но календарь пока ориентирован на внутренние старты
Белорусский биатлонист Антон Смольский и россиянин Карим Халили (слева направо)
Белорусский биатлонист Антон Смольский и россиянин Карим Халили (слева направо) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU) заявили Vseprosport, что шансы россиян и белорусов на допуск к международным турнирам и Олимпиаде «крайне низкие».

Россияне и белорусы не выступают на турнирах IBU с 2022 года и соревнуются в основном между собой.

«В нынешних условиях шансы россиян и белорусов на участие в предстоящем сезоне в рамках Кубка мира являются минимальными», — сказали в пресс-службе IBU.

В организации отметили, что по Олимпиаде в Италии еще будут проведены консультации с МОК, но «в IBU не видят вариантов, при которых россияне и белорусы смогут туда заявиться».

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил «Матч ТВ», что «все приятно удивятся» допуску на Игры, но календарь внутренних соревнований на следующий сезон сделан по аналогии с прошлым, когда спортсмены были отстранены.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году россияне взяли серебро в женской эстафете и три бронзы — в смешанной и мужской эстафетах, а также в гонке преследования (Эдуард Латыпов).

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Анна Сатдинова
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