IBU назвал крайне низкими шансы российских биатлонистов на Олимпиаду
В пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU) заявили Vseprosport, что шансы россиян и белорусов на допуск к международным турнирам и Олимпиаде «крайне низкие».
Россияне и белорусы не выступают на турнирах IBU с 2022 года и соревнуются в основном между собой.
«В нынешних условиях шансы россиян и белорусов на участие в предстоящем сезоне в рамках Кубка мира являются минимальными», — сказали в пресс-службе IBU.
В организации отметили, что по Олимпиаде в Италии еще будут проведены консультации с МОК, но «в IBU не видят вариантов, при которых россияне и белорусы смогут туда заявиться».
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил «Матч ТВ», что «все приятно удивятся» допуску на Игры, но календарь внутренних соревнований на следующий сезон сделан по аналогии с прошлым, когда спортсмены были отстранены.
На Олимпиаде в Пекине в 2022 году россияне взяли серебро в женской эстафете и три бронзы — в смешанной и мужской эстафетах, а также в гонке преследования (Эдуард Латыпов).
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