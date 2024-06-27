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Умер экс-игрок УНИКСа и брат чемпиона Евробаскета Виктора Хряпы

Умер экс-игрок УНИКСа и брат чемпиона Евробаскета Виктора Хряпы Николай
Николай Хряпа скончался на 46-м году жизни. Форвард в России играл за «Автодор», «Урал-Грейт» и УНИКС, а на международном уровне представлял Украину
Фото: Николай Александров / ИТАР-ТАСС
Фото: Николай Александров / ИТАР-ТАСС

Бывший баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет, сообщила пресс-служба саратовского «Автодора», воспитанником которого был форвард.

Причины смерти бывшего спортсмена, у которого было украинское и российское гражданство, не называются.

На протяжении карьеры Хряпа играл также за «Одессу», пермский «Урал-Грейт», «Киев», «Будивельник» и казанский УНИКС, с которым в 2004 году взял Кубок вызова FIBA.

В составе сборной Украины был участником чемпионата Европы среди юниоров (1996) и Евробаскета в 2001 и 2003 годах.

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Младший брат Николая Виктор Хряпа играл за сборную России и стал в ее составе бронзовым призером Олимпиады в Лондоне и чемпионом Евробаскета-2007. Хряпа-младший является членом исполкома Российской федерации баскетбола.

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