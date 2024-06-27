Умер автор первого хет-трика в истории хоккейной сборной России

Сергей Березин умер в возрасте 52 лет. О причинах смерти, не сообщается

Сергей Березин (Фото: Торонто Мейпл Лифс)

Умер бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Березин, об этом сообщил в Twitter клуб «Торонто Мейпл Лифс». Ему было 52 года. Причины смерти не названы.

Профессиональную карьеру он начинал в воскресенском «Химике», где выступал с 1990 по 1994 год. Летом 1994 года он был выставлен на драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где в 10-м раунде его выбрало «Торонто». За канадский клуб в период с 1996 по 2001 год он провел свой самый яркий отрезок в заокеанской карьере. В частности, по итогам первого сезона он входил в пятерку лучших новичков НХЛ. В сезоне 1998/99 он сумел забросить 37 шайб, что является высоким показателем в НХЛ.

Также в НХЛ россиянин выступал за «Финикс Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз». Форвард успел поиграть и в Европе. С 1994 по 1996 год он выступал за немецкий клуб «Кёльнер Хайе», с которым в 1995 году стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком чемпионата.

В составе сборной СССР он становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 1991 года. За основную национальную команду России он играл на Олимпийских играх 1994 года и мировом первенстве 1996 года. В матче группового этапа чемпионата мира 1995 года против сборной Швейцарии Березин забросил три шайбы, став первым автором хет-трика в составе национальной команды.