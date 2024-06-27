Касаткина сыграет с финалисткой «Ролан Гаррос» Паолини на турнире в Истборне

Касаткина сыграет с финалисткой «Ролан Гаррос» на турнире в Англии

Россиянка уверенно обыграла британку Эмму Радукану и вышла в полуфинал турнира в Истборне, где встретится с итальянкой Джасмин Паолини

Дарья Касаткина (Фото: Charlie Crowhurst / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина пробилась в полуфинал турнира WTA-500 в английском Истборне с призовым фондом более $900 тыс.

В четвертьфинале россиянка, 14-я в рейтинге, разгромила чемпионку US Open 2021 года британку Эмму Радукану (168-я) со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 20 минут.

За выход в финал Касаткина сыграет с итальянкой Джасмин Паолини (7-я), которая в этом году дошла до финала «Ролан Гаррос».

В другом полуфинале встретятся американка Мэдисон Киз (12-я) и канадка Лейла Фернандес (30-я).

Касаткина в этом сезоне доходила до финалов в австралийской Аделаиде, Абу-Даби и американском Чарльстоне, но выиграть трофеи не смогла.