Касаткина сыграет с финалисткой «Ролан Гаррос» на турнире в Англии
Первая ракетка России Дарья Касаткина пробилась в полуфинал турнира WTA-500 в английском Истборне с призовым фондом более $900 тыс.
В четвертьфинале россиянка, 14-я в рейтинге, разгромила чемпионку US Open 2021 года британку Эмму Радукану (168-я) со счетом 6:2, 6:2.
Матч продолжался 1 час 20 минут.
За выход в финал Касаткина сыграет с итальянкой Джасмин Паолини (7-я), которая в этом году дошла до финала «Ролан Гаррос».
В другом полуфинале встретятся американка Мэдисон Киз (12-я) и канадка Лейла Фернандес (30-я).
Касаткина в этом сезоне доходила до финалов в австралийской Аделаиде, Абу-Даби и американском Чарльстоне, но выиграть трофеи не смогла.
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