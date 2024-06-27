Ведущие российские теннисисты узнали номера посева на Уимблдоне

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет в Лондоне с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд соревнования составил £50 млн

Дарья Касаткина (Фото: EPA)

Российские теннисисты получили номера посева в основной сетке Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Так, Даниил Медведев посеян под пятым номером, Андрей Рублев — под шестым, а Карен Хачанов — под 21-м, следует из сообщения на странице соревнования в соцсети X.

Что касается женской сетки, то Дарья Касаткина посеяна под 14-м номером, Людмила Самсонова под 15-м, Анна Калинская под 17-м, Екатерина Александрова под 22-м, Мирра Андреева под 24-м, а Анастасия Павлюченкова под 25-м.

Как и годом ранее, все российские и белорусские теннисисты, желающие принять участие в турнире, обязаны подписать декларации о нейтралитете.

В связи с проведением летних Олимпийских игр в Париже в этом году третий турнир «Большого шлема» состоится раньше обычного — с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд соревнования составил £50 млн.

В 2023 году победителем Уимблдона стал испанец Карлос Алькарес, а у женщин победу завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова.