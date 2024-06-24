Уимблдон снова обязал россиян подписать декларации о нейтралитете

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет с 1 по 14 июля. Ранее на него заявились 17 представителей России

Фото: Global Look Press

Все российские и белорусские теннисисты, желающие принять участие в Уимблдоне-2024, обязаны будут подписать декларации о нейтралитете, как и годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

«Теннисисты из России и Белоруссии для участия в турнире в прошлом году должны были подписать декларацию о нейтралитете. В этом году действуют такие же договоренности», — цитирует агентство пресс-службу Уимблдона.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 1 по 14 июля.

В конце мая в заявочный лист Уимблдона 2024 года в одиночных разрядах попали 17 теннисистов из России. Среди мужчин на турнир заявились Даниил Медведев (пятый номер рейтинга ATP), Андрей Рублев (6), Карен Хачанов (19), Роман Сафиуллин (43), Павел Котов (61) и Аслан Карацев (87).

В женскую сетку были заявлены Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга WTA), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (19), Анастасия Павлюченкова (22), Анна Калинская (25), Вероника Кудерметова (31), Мирра Андреева (40), Анастасия Потапова (43), Анна Блинкова (45), Диана Шнайдер (49) и Элина Аванесян (74).

В 2023 году победителем Уимблдона стал испанец Карлос Алькарес, а среди женщин победу завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова.