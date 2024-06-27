Латвийский боец ММА получит российский паспорт по программе репатриации

В декабре Константин Глухов жаловался на проблемы с получением паспорта, на ситуацию отреагировали в МВД. Спортсмен переехал в Россию в феврале прошлого года из Латвии. Паспорт ему дадут в пятницу

Константин Глухов (справа) (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Латвийский боец ММА и чемпион мира по кикбоксингу Константин Глухов заявил «Матч ТВ», что в пятницу, 28 июня, получит российский паспорт по программе репатриации соотечественников.

«Я первый в России, кто получает гражданство по новой программе репатриации соотечественников. Паспорт согласовали, я очень рад», — сказал 44-летний Глухов.

В декабре Глухов пожаловался на трудности с получением паспорта, на ситуацию отреагировала представитель МВД Ирина Волк, которая сообщила, что вопрос «взяли в работу» и у спортсмена «есть основания для получения российского гражданства».

Глухов в декабре рассказал «Матч ТВ», что в феврале 2023-го с семьей въехал в Россию по туристической визе, а в марте получил временное убежище. Его жена была гражданкой Украины и получила российский паспорт раньше.

Указом президента Владимира Путина с 1 января был введен институт репатриации в рамках государственной программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В феврале правительство упростило условия программы: для участия в ней не нужно будет подтверждать владение русским языком на разговорном уровне.

Глухов выступает в ММА и турнирах по кикбоксингу, его соперниками были Александр Емельяненко и Владимир Минеев. В ММА он провел более 50 боев, в кикбоксинге — более 80.