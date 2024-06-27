Тренера сборной России по греко-римской борьбе не допустили на Олимпиаду

Гоги Когуашвили в очередной раз оставили без доступа на международные соревнования. При этом в Париж удастся отправить представителя сборной, который будет профессионально готовить борцов к поединкам

Гоги Когуашвили (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Главному тренеру сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили отказали в допуске на предстоящие Олимпийские игры в Париже. В последние два года у него вообще не было доступа ни к каким международным соревнованиям, сказал Когуашвили «Матч ТВ».

«У меня лично, как у главного тренера сборной по греко‑римской борьбе, нет допуска на Олимпиаду. Последние два года у меня не было доступа ни к каким международным соревнованиям, я, можно сказать, мог находиться только в разминочном секторе. У меня не было аккредитации, официального доступа на Олимпийские игры в Париже нет и сейчас. Верим, что что‑то изменится, это было бы хорошо», — заявил Когуашвили.

При этом тренер сообщил, что в Париж удастся отправить представителя сборной, который сможет профессионально готовить борцов, разминать и выводить их на соревнования. Когуашвили также выразил уверенность, что команда сможет выступить достойно, несмотря на сложные условия.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет назвал первых российских спортсменов, допущенных на Игры в Париже в нейтральном статусе. В список попали 14 человек, соревнующихся в таких дисциплинах, как велоспорт, прыжки на батуте и борьба. Среди представителей греко-римской борьбы лишь два спортсмена: Алан Остаев и Магомед Муртазалиев.