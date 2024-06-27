«Спартак» выиграл первый товарищеский матч под руководством Станковича
«Спартак» победил «Торпедо» в первом товарищеском матче на сборах в подмосковной Тарасовке со счетом 3:1. Это была первая игра «красно-белых» под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.
Встреча прошла без представителей СМИ и видеотрансляции.
Голы забили Антон Зиньковский (на 27-й минуте), Павел Мелёшин (49) и Даниил Зорин (72). У «Торпедо» отличился Александр Иваньков (37).
«Спартак» играл первый и второй таймы разными составами.
Станкович приехал в Москву 18 июня, ранее он возглавлял венгерский «Ференцварош», итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».
В минувшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в РПЛ, «Торпедо» стало десятым в Первой лиге (второй дивизион).
В первом матче РПЛ в новом сезоне «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом».
Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми
Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности
Видео с места крушения пассажирского поезда
«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане
Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»
Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории
ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России
Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией
«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит
Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает
ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине