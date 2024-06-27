«Спартак» победил «Торпедо» в первом матче под руководством Станковича

«Спартак» выиграл первый товарищеский матч под руководством Станковича

Спартаковцы обыграли «Торпедо» в Тарасовке со счетом 3:1

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

«Спартак» победил «Торпедо» в первом товарищеском матче на сборах в подмосковной Тарасовке со счетом 3:1. Это была первая игра «красно-белых» под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.

Встреча прошла без представителей СМИ и видеотрансляции.

Голы забили Антон Зиньковский (на 27-й минуте), Павел Мелёшин (49) и Даниил Зорин (72). У «Торпедо» отличился Александр Иваньков (37).

«Спартак» играл первый и второй таймы разными составами.

Станкович приехал в Москву 18 июня, ранее он возглавлял венгерский «Ференцварош», итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».

В минувшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в РПЛ, «Торпедо» стало десятым в Первой лиге (второй дивизион).

В первом матче РПЛ в новом сезоне «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом».