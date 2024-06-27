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Капитан «Реала» объяснил переход в саудовский клуб «новым опытом»

Контракт 34-летнего защитника рассчитан на два года. По словам футболиста, он мог бы остаться в «Реале», но решил «получить новый опыт на закате карьеры»
Начо Фернандес&nbsp;в&nbsp;футболке&nbsp;&laquo;Аль-Кадисия&raquo;
Начо Фернандес в футболке «Аль-Кадисия» (Фото: @Alqadsiah / X)

Бывший капитан «Реала» Начо Фернандес подписал контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия». О переходе защитника команда сообщила на своей странице в соцсети X.

Соглашение 34-летнего испанца с саудовским клубом рассчитано на два года. При этом у Начо Фернандеса была возможность продлить контракт с «Реалом» еще на один год, однако футболист решил покинуть клуб «ради нового опыта на закате своей карьеры». По его словам, еще совсем недавно о чемпионате Саудовской Аравии еще никто не знал, однако теперь туда едут все больше и больше хороших игроков.

Начо Фернандес попал в систему «Реала» в возрасте десяти лет, а в 2012 году стал игроком основы, после чего выступал за мадридский клуб на протяжении 12 сезонов.

Во время своего выступления за «Реал» футболист провел 364 игры в разных турнирах, шесть раз победил в Лиге чемпионов, пять раз — на клубном чемпионате мира, четыре раза — в чемпионате Испании, а также завоевал четыре Суперкубка УЕФА, два Кубка и пять Суперкубков Испании.

Начо Фернандес делит рекорд по числу титулов в «Реале» с хорватом Лукой Модричем, а по числу побед в Лиге чемпионов — с Модричем, Тони Кроосом, Дани Карвахалем и Франсиско Хенто.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Реал Мадрид
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