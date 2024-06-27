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Сборная России проведет два товарищеских матча с футболистками КНДР

Женская сборная России в июле проведет два товарищеских матча с КНДР
Северокорейская команда, которая занимает 10-е место в рейтинге ФИФА, будет самым сильным соперником россиянок за несколько лет. Матчи пройдут в Москве 12 и 15 июля
Фото: rfs.ru
Фото: rfs.ru

Футболистки сборной России 12 и 15 июля проведут в Москве два товарищеских матча против команды КНДР, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Встречи пройдут на стадионе «Москвич» и станут первыми домашними матчами для российской команды в этом году, россиянки впервые с 2021 года сыграют в столице при зрителях.

Ранее команды между собой не играли, в отличие от молодежных сборных.

Команда КНДР, которая занимает 10-е место в рейтинге ФИФА и является трехкратным чемпионом Азии, станет самым сильным соперником россиянок за несколько лет.

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Фото:Телеграм-канал женской сборной России по футболу

В начале июня россиянки провели тренировочный сбор в Уругвае, где в товарищеских матчах с местной сборной один раз сыграли вничью (1:1) и один раз проиграли (1:2).

Ранее в этом году команда Юрия Красножана играла с командами Ботсваны (4:0) и Эквадора (4:0, 3:2).

Россиянки в рейтинге ФИФА занимают 27-е место, сборная отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

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Анна Сатдинова
сборная России по футболу КНДР Футбол
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