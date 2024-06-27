Сборная России проведет два товарищеских матча с футболистками КНДР
Футболистки сборной России 12 и 15 июля проведут в Москве два товарищеских матча против команды КНДР, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
Встречи пройдут на стадионе «Москвич» и станут первыми домашними матчами для российской команды в этом году, россиянки впервые с 2021 года сыграют в столице при зрителях.
Ранее команды между собой не играли, в отличие от молодежных сборных.
Команда КНДР, которая занимает 10-е место в рейтинге ФИФА и является трехкратным чемпионом Азии, станет самым сильным соперником россиянок за несколько лет.
В начале июня россиянки провели тренировочный сбор в Уругвае, где в товарищеских матчах с местной сборной один раз сыграли вничью (1:1) и один раз проиграли (1:2).
Ранее в этом году команда Юрия Красножана играла с командами Ботсваны (4:0) и Эквадора (4:0, 3:2).
Россиянки в рейтинге ФИФА занимают 27-е место, сборная отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
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