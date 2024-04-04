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Российские футболистки разгромили Эквадор

Российские футболистки разгромили Эквадор в товарищеском матче в Турции
Сборная России победила со счетом 4:0, еще один матч команды проведут 8 апреля. Россиянки проводят тренировочный сбор в Белеке
Фото: Телеграм-канал женской сборной России по футболу
Фото: Телеграм-канал женской сборной России по футболу

Футболистки сборной России победили команду Эквадора в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.

Игра завершилась со счетом 4:0.

Голы забили Надежда Смирнова (с пенальти на 29-й минуте), Анна Беломытцева (38), Вероника Куропаткина (40) и Марина Федорова (76).

8 апреля команды снова сыграют друг с другом.

Сборная России отстранена от международных турниров ФИФА и УЕФА.

Россиянки занимают 26-е место в рейтинге ФИФА, Эквадор — 68-е.

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Футбол сборная России по футболу
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