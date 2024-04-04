Российские футболистки разгромили Эквадор
Футболистки сборной России победили команду Эквадора в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.
Игра завершилась со счетом 4:0.
Голы забили Надежда Смирнова (с пенальти на 29-й минуте), Анна Беломытцева (38), Вероника Куропаткина (40) и Марина Федорова (76).
8 апреля команды снова сыграют друг с другом.
Сборная России отстранена от международных турниров ФИФА и УЕФА.
Россиянки занимают 26-е место в рейтинге ФИФА, Эквадор — 68-е.
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