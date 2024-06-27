Пятикратная олимпийская чемпионка пропустит Игры в Париже из-за травмы

Ямайская бегунья Томпсон-Хера в начале июня травмировала ахиллово сухожилие и не успела восстановиться к отбору на Олимпиаду. В 2021 году она стала первой женщиной, выигравшей на двух Олимпиадах дистанции 100 и 200 м

Элейн Томпсон-Хера (Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера не сможет защитить титулы олимпийской чемпионки на дистанциях 100 и 200 м из-за травмы ахиллова сухожилия. Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

В начале июня ямайская спортсменка почувствовала проблемы с ногой на соревнованиях в Нью-Йорке. По ее словам, обследование выявило небольшой надрыв ахиллова сухожилия, она собиралась успеть восстановиться к отборочным соревнованиям, но ей не удалось.

«Мне больно, и я опустошена из-за пропуска Олимпиады в этом году, но, в конце концов, это спорт и мое здоровье важнее», — написала Томпсон-Хера.

Томпсон-Хера в Токио стала первой женщиной, победившей на двух Олимпиадах на 100 и 200 м, у мужчин это ранее делал Усэйн Болт (2008, 2012, 2016).

Также на счету спортсменки золото Токио в эстафете 4х100 м и победа на ЧМ-2015 в этой же дисциплине.

Российские легкоатлеты не допущены на Олимпиаду даже в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что в Париже на 800-метровке не выступит чемпионка Токио Атинг Му, которая упала во время квалификационного забега в США.