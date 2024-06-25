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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Чемпионка Олимпиады из США упала на отборе и не сможет защитить титул

Чемпионка Олимпиады из США Атинг Му упала на отборе и не сможет защитить титул
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Атинг Му упала в начале забега в Юджине и не сможет выступить на 800-метровке на Играх в Париже. Тренер считает, что спортсменку толкнули. Бегунья является двукратной чемпионкой Игр и чемпионкой мира
Фото: Craig Strobeck / USA Today Sports
Фото: Craig Strobeck / USA Today Sports

Чемпионка Олимпиады в Токио в беге на 800 м Атинг Му упала во время отборочных соревнований в США и не сможет защитить титул в Париже, пишет AP.

Соревнования прошли в Юджине (штат Орегон).

При перестроении на другую дорожку после старта 22-летняя Му споткнулась и упала, но встала и добежала до финиша, после чего ушла в слезах в раздевалку.

Му проиграла лидеру забега Ние Акинс более 22 секунд.

Тренер бегуньи Боб Керси заявил, что Му толкнули, и он подал протест. По его словам, Му при падении повредила лодыжку.

Согласно правилам Федерации легкой атлетики США, на Игры поедут три лучших спортсменки по итогам отбора, независимо от имеющихся у них регалий.

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Му в Токио также завоевала золото в эстафете 4х400 м и еще сохраняет шансы поехать на Олимпиаду в составе эстафетной команды.

На счету Му также золото на дистанции 800 м на чемпионате мира 2022 года и бронза в этой дисциплине на ЧМ-2023.

Российских легкоатлетов на Олимпиаду в Париже не допустили даже в нейтральном статусе.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 легкая атлетика
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