Комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище
Многократную чемпионку СССР по теннису и известного спортивного комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает «Матч ТВ».
О смерти Дмитриевой стало известно в понедельник, 24 июня. Ей было 83 года.
Проститься с Дмитриевой пришли десятки человек, среди которых были президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментаторы Денис Казанский и Константин Генич, пишет ТАСС.
«Мы приобщились к этой игре благодаря ее таланту, имени, она была философом на корте и в жизни. Молодое поколение спортсменов — не только в теннисе — знают, ценят и любят ее, она была образцом души, добра, и, наверное, это передалось на последующие поколения», — сказал Тарпищев на церемонии прощания.
Дмитриева — 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном разрядах, тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.
С 1975 года была спортивным комментатором, работала в разные годы на НТВ, «Матч ТВ» и Eurosport, не раз признавалась лучшим телекомментатором. В 2007 году ей присвоили звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.
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