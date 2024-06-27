Анна Дмитриева, 18-кратная чемпионка СССР, одна из лучших теннисисток Европы в 1960-х, умерла на 84-м году жизни. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище

Анна Дмитриева в 1963 году (Фото: Фотохроника ТАСС)

Многократную чемпионку СССР по теннису и известного спортивного комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает «Матч ТВ».

О смерти Дмитриевой стало известно в понедельник, 24 июня. Ей было 83 года.

Проститься с Дмитриевой пришли десятки человек, среди которых были президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментаторы Денис Казанский и Константин Генич, пишет ТАСС.

«Мы приобщились к этой игре благодаря ее таланту, имени, она была философом на корте и в жизни. Молодое поколение спортсменов — не только в теннисе — знают, ценят и любят ее, она была образцом души, добра, и, наверное, это передалось на последующие поколения», — сказал Тарпищев на церемонии прощания.

Дмитриева — 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном разрядах, тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.

С 1975 года была спортивным комментатором, работала в разные годы на НТВ, «Матч ТВ» и Eurosport, не раз признавалась лучшим телекомментатором. В 2007 году ей присвоили звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.