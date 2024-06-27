Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов подали заявление в ЗАГС

Фигуристы Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС

Пара объявила о помолвке 17 июня. Дату свадьбы они не сообщили

Александра Трусова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Серебряная медалистка Олимпиады в Пекине Александра Трусова сообщила в телеграм-канале, что они с фигуристом Макаром Игнатовым подали заявление в ЗАГС через 10 дней после объявления о помолвке.

17 июня Трусова написала, что 24-летний Игнатов сделал ей предложение, и она ответила согласием.

Фигуристка предложила болельщикам угадать дату свадьбы.

Трусовой 20 лет, она также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы. В сезоне 2023/24 она выступала только в шоу.

Трусова в Пекине стала первой фигуристкой в истории Игр, которая смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков.

Игнатов — вице-чемпион России 2021 года и двукратный победитель финала Кубка России.