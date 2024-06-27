Фигуристы Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС
Серебряная медалистка Олимпиады в Пекине Александра Трусова сообщила в телеграм-канале, что они с фигуристом Макаром Игнатовым подали заявление в ЗАГС через 10 дней после объявления о помолвке.
17 июня Трусова написала, что 24-летний Игнатов сделал ей предложение, и она ответила согласием.
Фигуристка предложила болельщикам угадать дату свадьбы.
Трусовой 20 лет, она также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы. В сезоне 2023/24 она выступала только в шоу.
Трусова в Пекине стала первой фигуристкой в истории Игр, которая смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков.
Игнатов — вице-чемпион России 2021 года и двукратный победитель финала Кубка России.
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