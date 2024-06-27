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Вице-чемпионка мира отвергла обвинения в совращении фигуриста-подростка

Корейская топ-фигуристка Ли Хэ Ин отвергла обвинения в совращении подростка
Ли Хэ Ин обвинили в употреблении алкоголя и совращении несовершеннолетнего фигуриста на сборах. Она заявила, что у них был роман, но они боялись о нем рассказать. Ли Хэ Ин была первой корейской медалисткой ЧМ после Ким Ён А
Ли Хэ Ин
Ли Хэ Ин (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Вице-чемпионка мира по фигурному катанию 2023 года Ли Хэ Ин опровергла обвинения в совращении несовершеннолетнего партнера по сборной Южной Кореи на тренировочных сборах в Италии и заявила, что они были в отношениях, но боялись в этом признаться. Об этом сообщает Yonhap.

На прошлой неделе Корейский союз конькобежцев (KSU) отстранил на три года неназванную фигуристку сборной за нарушение режима на сборах — ее обвинили в том, что она пила алкоголь с другой фигуристкой, а также в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему.

В телеинтервью в четверг 19-летняя Ли Хэ Ин призналась, что действительно употребляла спиртное, и извинилась за это, но каких-либо неподобающих действий не совершала.

«Он был моим парнем, когда я училась в старшей школе. Мы расстались из-за неодобрения родителей, но снова сошлись во время этого тренировочного лагеря, потому что у нас все еще были чувства друг к другу», — заявила позднее фигуристка в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

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По ее словам, они хотели сохранить роман в тайне от родителей. Ли Хэ Ин не сообщила об этом KSU, потому что не думала, что возникнет такое недоразумение.

Ли собирается обжаловать отстранение в Корейском олимпийском комитете (KSOC). Другую фигуристку, с которой вице-чемпионка мира употребляла алкоголь и которая сделала ее откровенные фотографии с молодым человеком, отстранили на год.

Ли Хэ Ин стала первой корейской фигуристкой с 2013 года (после Ким Ён А), попавшей в призеры чемпионата мира.

В 2023-м она стала второй на чемпионате мира в японской Сайтаме, уступив менее четырех баллов Каори Сакамото. На счету кореянки также золото (2023) и серебро (2022) Чемпионата четырех континентов.

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Анна Сатдинова
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