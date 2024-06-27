Три человека получили ножевые ранения в драке в фан-зоне на Евро-2024

Три человека получили ножевые ранения в драке в фан-зоне на Евро в Штутгарте

Двое из трех пострадавших получили тяжелые ранения

Полиция Штутгарта (Фото: Christoph Schmidt / Global look press)

Три человека получили ранения в результате драки, которая произошла в фанатской зоне в немецком городе Штутгарте во время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает издание ZDF со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел во время публичного просмотра матча Турции и Чехии (2:1) на Дворцовой площади. Пострадавших доставили в больницы. Сообщается, что площадь была оцеплена. 25-летний подозреваемый, имя которого не приводится, был взят под стражу. По предварительной информации, в ходе нападения был использован нож. «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу полиции, уточняет, что двое из трех пострадавших получили тяжелые ранения.

Это не первый инцидент с болельщиками на Евро-2024. 18 июня болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах стадиона в Дортмунде перед началом матча команд в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. В драке приняли участие по несколько десятков человек с обеих сторон. Вскоре фанатов разняли полицейские.