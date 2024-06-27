Как в Грузии отпраздновали выход сборной в 1/8 финала Евро-2024
Матч третьего тура группового этапа Евро-2024 в Гельзенкирхене между сборными Грузии и Португалии завершился со счетом 2:0. Грузия вышла в плей-офф. Голы забили Хвича Кварацхелия (2-я минута) и Жорж Микаутадзе (57, с пенальти). Сразу после финального свистка тысячи жителей Грузии вышли на улицу, чтобы отпраздновать победу национальной команды.
Грузия впервые в своей истории выступает на основном этапе крупного турнира (Евро и ЧМ). В 1/8 финала Грузия 30 июня в Кельне встретится с Испанией.
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