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Евро-2024 ,  
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Убежавший от охраны ребенок рассказал, как он проник на поле к Роналду

Сюжет
Евро-2024
Мальчик Берат обманул отца во время просмотра матча, отпросившись в туалет. Через некоторое время отец увидел сына на поле
Криштиану&nbsp;Роналду и Берат
Криштиану Роналду и Берат (Фото: Panoramic / Global look press)

Мальчик Берат, выбежавший на поле во время матча сборных Португалии и Турции, до игры объявил своим друзьям, что сфотографируется с Криштиану Роналду. Об этом он рассказал изданию Bild.

«Никто не верил, что я действительно это сделаю», — сказал он. По его словам, во время игры он уведомил отца, что ему нужно в туалет. «Внезапно я увидел его на крыше скамейки запасных, а затем он побежал», — говорит отец мальчика Четин. Он уточнил, что после произошедшего УЕФА никак не стал наказывать мальчика.

Берат признался, что очень боялся санкций в отношении родителей со стороны организаторов. «Я слишком боялся, что нам придется платить много денег», — сказал 10-летний мальчик.

Накануне он выбежал на поле, минуя охрану на трибунах и по периметру газона, во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Португалии и Турции, которая завершилась победой португальцев со счетом 3:0. Он это сделал, чтобы сфотографироваться с Криштиану Роналду, который не отказал ему в просьбе. Сразу после этого Берат продолжил убегать от стюардов, через некоторое время он остановился и его сопроводили за пределы поля, не применяя физической силы.

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Евро-2024 Криштиану Роналду болельщик

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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