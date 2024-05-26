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Клуб Карпина объявил об уходе вратаря

«Ростов» объявил об уходе вратаря Песьякова
Российский голкипер выступал за «Ростов» с июля 2017 года
Сергей Песьяков
Сергей Песьяков (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Вратарь Сергей Песьяков покинул «Ростов» по истечении контракта, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб «Ростов» желает Сергею удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Клуб Карпина объявил об уходе основного вратаря
Спорт
Сергей Песьяков

В нынешнем сезоне, в котором клуб Валерия Карпина набрал 43 очка и занял 7-е место, голкипер провел 23 матча в чемпионате.

35-летний Песьяков выступал за «Ростов» с июля 2017 года. Всего за команду голкипер провел 182 матча, из которых 50 провел «сухие».

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Футбол ФК Ростов Валерий Карпин
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