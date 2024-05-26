Клуб Карпина объявил об уходе вратаря

Российский голкипер выступал за «Ростов» с июля 2017 года

Сергей Песьяков (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Вратарь Сергей Песьяков покинул «Ростов» по истечении контракта, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб «Ростов» желает Сергею удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне, в котором клуб Валерия Карпина набрал 43 очка и занял 7-е место, голкипер провел 23 матча в чемпионате.

35-летний Песьяков выступал за «Ростов» с июля 2017 года. Всего за команду голкипер провел 182 матча, из которых 50 провел «сухие».