Медведев назвал победу «Зенита» «промыслом Божьим»
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга заявил, что победа «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) является трудом тренерского коллектива и футболистов клуба, сообщает «РИА Новости».
«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита» и промысел Божий», — сказал Медведев.
Он отметил, что ему, «как питерскому человеку», была приятна победа клуба. «Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» — чемпион», — добавил он.
«Зенит» 25 мая в шестой раз подряд стал чемпионом России благодаря домашней волевой победе над «Ростовом» и поражению московского «Динамо» в Краснодаре.
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