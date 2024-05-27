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Медведев назвал победу «Зенита» «промыслом Божьим»

Дмитрий Медведев — о победе «Зенита» в чемпионате: труд игроков и промысел Божий
Дмитрий Медведев отметил, что ему, «как питерскому человеку», была приятна победа «Зенита» в чемпионате России
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга заявил, что победа «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) является трудом тренерского коллектива и футболистов клуба, сообщает «РИА Новости».

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита» и промысел Божий», — сказал Медведев.

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Он отметил, что ему, «как питерскому человеку», была приятна победа клуба. «Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» — чемпион», — добавил он.

«Зенит» 25 мая в шестой раз подряд стал чемпионом России благодаря домашней волевой победе над «Ростовом» и поражению московского «Динамо» в Краснодаре.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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